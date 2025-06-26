АО «Контактор» (входит в IEK GROUP) и Ульяновская область запустят высокотехнологичное производство

Завод «Контактор», входящий в структуру IEK GROUP, и Ульяновская область заключили соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта по организации производства электротехники в регионе. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума губернатором области Алексеем Русских, главой Корпорации развития Ульяновской области Алиной Абитовой и генеральным директором АО «Контактор» Михаилом Горбачевым.

В проект планируется инвестировать 2 млрд рублей. Запуск производства обеспечит региону создание до 300 новых рабочих мест.

Новая площадка будет размещена на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. В настоящее время Корпорация развития региона готовит заявку на создание ОЭЗ на базе индустриального парка «Заволжье» и планирует комплексную поддержку проекта будущего производства, включая организационное сопровождение, консультации и информационное содействие.

Михаил Горбачев, генеральный директор АО «Контактор»:

«Этот проект — важный шаг в развитии отечественного производства электротехнической продукции, который не только укрепит позиции Ульяновской области как промышленного центра, но и внесет существенный вклад в процесс импортозамещения. Для нас это возможность расширить линейку высокотехнологичных решений и масштабировать качественное продуктовое предложение для заказчиков. Мы благодарны руководству региона за поддержку и уверены, что наша совместная работа станет драйвером роста для всей отрасли».

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области:

«Особое значение запуск проекта приобретает в контексте процессов импортозамещения, которые сегодня являются одним из приоритетов государственной экономической политики. Создание отечественного производства электротехнической продукции позволит сократить зависимость от иностранных поставок, повысить качество и доступность оборудования для промышленности и инфраструктурных объектов».

АО «Контактор» входит в структуру одного из лидеров российского рынка технологичной электротехники и промышленной автоматизации IEK GROUP. Запуск нового производства станет для компании продолжением реализации стратегии по созданию высокотехнологичных комплексных решений для заказчиков различных отраслей, локализации продукции и модернизации производственных процессов. Крупный проект в регионе также будет способствовать продолжению процесса импортозамещения в отрасли.