EL-Комитетом НОПСМ получен протокол испытаний образца кабеля под брендом «СПЕЦ КАБЕЛЬ»

EL-Комитетом НОПСМ получен протокол испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 под брендом «СПЕЦ КАБЕЛЬ» (изготовитель продукции не установлен). Данный образец был закуплен магазине S.A.S. (ИП Сакоян А.С.) на площадке WILDBERRIES. При покупке данного образца также был выявлен поддельный сертификат соответствия RU C-RU.АЛ16.В.12322.

В испытанном образце, как и ожидалось, выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности:

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение до 47,1%).

занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение до 18%);

занижение толщины оболочки из ПВХ (отклонение до 17%).

В течение 2023-2024 годов контрафактная кабельная продукция «СПЕЦКАБЕЛЬ» несколько раз отбиралась для испытаний на маркетплейсах Яндекс.Маркет, ОЗОН и WILDBERRIES. Во всех образцах были выявлены ужасающие отклонения по всем базовым показателям безопасности ГОСТ 31996-2012.

Несмотря на очевидную «предсказуемость» результатов испытаний данного образца их проведение было необходимо для:

формирования документальной доказательной основы противоправной деятельности ИП Сакоян А.С. по реализации контрафактного и фальсифицированного кабеля (в случайность тут не поверит никто – магазин S.A.S. на площадке WILDBERRIES один из лидеров по продаже КПП) и обеспечения привлечения его к ответственности;

выстраивания взаимодействия с администрацией WILDBERRIES, которая активно реагирует на подобные обращения и принимает меры к недобросовестным продавцам (напомним, в нашей практике были случаи, когда претензионные требования и затраты возмещал не сам продавец, а интернет-площадка).

В дополнение стоит отметить, что каждый такой продавец кабельного фальсификата – подельник недобросовестного производителя, розыск которого, кстати, уже ведут органы внутренних дел. Каждый документально зафиксированный факт реализации фальсификата со временем станет полноценным доказательством по уголовному делу.

Напомним, что руководство ООО НПП «Спецкабель» (правообладатель одноименной торговой марки) в декабре 2024 года было проинформировано о фактах незаконного использования товарного знака при реализации низкокачественной кабельной продукции в сети Интернет.

Пока уполномоченные органы разбираются в обстоятельствах дела и квалифицируют выявленные правонарушения EL-Комитет НОПСМ в очередной раз категорически предостерегает потребителей от использования контрафактной продукции известных брендов.