Электроснабжение южной части Приморья нарушено из-за аварии

41 минуту назад
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Источник:
ТАСС
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Перебои с электроэнергией произошли у части потребителей в Приморском крае. Причиной стало отключение линии электропередачи, сообщили в пресс-службе министерства энергетики и газоснабжения региона.

"Аварийное отключение электроснабжения в южной части Приморского края. Сегодня, 26 июня, в 15:56 (08:56 мск - прим. ТАСС) произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 16:12 (09:12 мск) линия была успешно включена в работу. Сейчас проводится постепенный набор нагрузки и восстановление электроснабжения. Причины произошедшего устанавливаются, энергетики продолжают контроль за состоянием оборудования.

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