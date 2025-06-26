IEK объявляет конкурс детских рисунков «Стражи электрики. Всё включено!»

8 часов назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Группа компаний IEK
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IEK объявляет конкурс детских рисунков «Стражи электрики. Всё включено!». Электромонтажники — супергерои нашего времени: повелители света и укротители тока, проводники тепла и стражи энергии! А как видит профессию подрастающее поколение?

Что надо сделать?

Детям: изобразить любимого электромонтажника — папу или маму — в образе супергероя.

Родителям:

  1. Опубликовать рисунок на своей страничке в соцсетях (VK, Telegram) с хештегами #ВсёвключеноIEK и #ДетивсёвключеноIEK.
  2. Зарегистрироваться или авторизоваться на Бизнес-платформе IEK.
  3. Прикрепить ссылку на пост в соцсетях к заданию на Бизнес-платформе IEK.

Вас ждут лимитированные призы — такого вы ещё не видели!

  • Разыгрываем 200 авторских детских наборов «Стражи электрики. Всё включено!».
  • Все участники, выполнившие задание, получат 100 баллов в программе лояльности IEK PROFI и гарантированный приз.

Яркие краски, интересные образы и полет фантазии приветствуются. Присоединяйтесь и вдохновляйте детей увлекательным миром электромонтажа!

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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.