IEK объявляет конкурс детских рисунков «Стражи электрики. Всё включено!»
8 часов назад
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IEK объявляет конкурс детских рисунков «Стражи электрики. Всё включено!». Электромонтажники — супергерои нашего времени: повелители света и укротители тока, проводники тепла и стражи энергии! А как видит профессию подрастающее поколение?
Что надо сделать?
Детям: изобразить любимого электромонтажника — папу или маму — в образе супергероя.
Родителям:
- Опубликовать рисунок на своей страничке в соцсетях (VK, Telegram) с хештегами #ВсёвключеноIEK и #ДетивсёвключеноIEK.
- Зарегистрироваться или авторизоваться на Бизнес-платформе IEK.
- Прикрепить ссылку на пост в соцсетях к заданию на Бизнес-платформе IEK.
Вас ждут лимитированные призы — такого вы ещё не видели!
- Разыгрываем 200 авторских детских наборов «Стражи электрики. Всё включено!».
- Все участники, выполнившие задание, получат 100 баллов в программе лояльности IEK PROFI и гарантированный приз.
Яркие краски, интересные образы и полет фантазии приветствуются. Присоединяйтесь и вдохновляйте детей увлекательным миром электромонтажа!