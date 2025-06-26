IEK объявляет конкурс детских рисунков «Стражи электрики. Всё включено!». Электромонтажники — супергерои нашего времени: повелители света и укротители тока, проводники тепла и стражи энергии! А как видит профессию подрастающее поколение?

Что надо сделать?

Детям: изобразить любимого электромонтажника — папу или маму — в образе супергероя.

Родителям:

Опубликовать рисунок на своей страничке в соцсетях (VK, Telegram) с хештегами #ВсёвключеноIEK и #ДетивсёвключеноIEK. Зарегистрироваться или авторизоваться на Бизнес-платформе IEK Прикрепить ссылку на пост в соцсетях к заданию на Бизнес-платформе IEK

Вас ждут лимитированные призы — такого вы ещё не видели!

Разыгрываем 200 авторских детских наборов «Стражи электрики. Всё включено!».

Все участники, выполнившие задание, получат 100 баллов в программе лояльности IEK PROFI и гарантированный приз.

Яркие краски, интересные образы и полет фантазии приветствуются. Присоединяйтесь и вдохновляйте детей увлекательным миром электромонтажа!