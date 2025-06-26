На Ленинградской АЭС модернизировали комплексы защиты и управления воздушных линий электропередач

Модернизация оборудования АЭС повышает стабильность работы энергоблоков и оптимизацию технических систем для гарантированных поставок электроэнергии потребителям.

На открытом распределительном устройстве на напряжение 330 кВ (ОРУ-330) Ленинградской АЭС специалисты завершили комплекс работ по модернизации устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Работы проведены на высоковольтных линиях электропередач Ленинградская АЭС-Менделеевская и Ленинградская АЭС-Восточная. Они соединяют атомную станцию с подстанциями Магистральных электрических сетей Северо-Запада «Менделеевская» и «Восточная», обеспечивают надежное энергоснабжение Волосовского и Ломоносовского района Ленинградской области, а также северных, центральных и Петродворцового районов Санкт-Петербурга, объекты портовой инфраструктуры и кольцевой автомобильной дороги.

Персоналом электрического цеха Ленинградской АЭС с привлечением специалистов сторонних организаций выполнено внедрение новых комплексов автоматики управления высоковольтными выключателями распределительного устройства, комплектов защит линий электропередач, элементов предотвращения развития и ликвидации аварийных режимов работы энергосистемы.

Также модернизированы системы регистрации аварийных событий и мониторинга предаварийного режима, заменены контрольные кабели измерения, сбора информации и передачи управляющих воздействий.

«Применяемые устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики выполнены на современной аппаратной базе, и представляют собой новое поколение промышленных микропроцессорных терминалов. Функциональность и техническое параметры применяемого оборудования позволили привести устройства релейной защиты в полное соответствие актуальным требованиям национальных стандартов и правил с повышением надежности работы электросетевого оборудования. Кроме того, проведенная модернизация позволяет обеспечить непрерывный контроль за работой и состоянием силового и контрольно-измерительного оборудования ОРУ», - пояснил заместитель главного инженера Ленинградской АЭС по электротехническому оборудованию Владимир Мурин.

Электроэнергия, вырабатываемая энергоблоками РБМК-1000 (№3, 4) и двумя энергоблоками ВВЭР-1200 (№5, 6) направляется конечным потребителям Северо-Западного региона через ОРУ-330 ЛАЭС, ОРУ-750 Ленинградской АЭС и КРУЭ-330 Ленинградской АЭС-2 на подстанции: Западная, Восточная, Гатчинская, Пулковская, Кингисеппская, Ленинградская. Всераспределительные устройства атомной станции (ОРУ-750, ОРУ-330, КРУЭ-330) замкнуты в единое энергокольцо.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.