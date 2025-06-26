Новинки ТЕХНОКИП®: симметричные кабели для промышленного интерфейса RS-485

6 часов назад
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
АО СПКБ Техно

Кабельный завод «СПКБ Техно» представляет расширенную линейку симметричных кабелей промышленного интерфейса RS-485 марки ТЕХНОКИП®, изготавливаемый по ТУ 3574-014-53930360-2013, обеспечивающую стабильную передачу данных в различных условиях эксплуатации.

Какие конструкции кабелей добавили в технические условия

  1. Броня в виде повива из стальных оцинкованных проволок. Значитель
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СПКБ Техно
ЗАО "СПКБ Техно" (ISO 9001:2008) -- ведущий российский производитель специальных кабелей: огнестойких кабелей для систем охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты, огнестойких кабельных линий, огнестойких силовых и контрольных, кабелей промышленной автоматизации, передачи данных и видеонаблюдения. Продукция, производимая компанией ЗАО «СПКБ Техно», сертифицирована в соответствии с ГОСТ 31565-2012