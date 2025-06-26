Новинки ТЕХНОКИП®: симметричные кабели для промышленного интерфейса RS-485
6 часов назад
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Кабельный завод «СПКБ Техно» представляет расширенную линейку симметричных кабелей промышленного интерфейса RS-485 марки ТЕХНОКИП®, изготавливаемый по ТУ 3574-014-53930360-2013, обеспечивающую стабильную передачу данных в различных условиях эксплуатации.
Какие конструкции кабелей добавили в технические условия
- Броня в виде повива из стальных оцинкованных проволок. Значитель
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