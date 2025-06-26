ООО «Региональный кабельный завод»: итоги аудита производства EL-Комитетом НОПСМ

На прошедшей неделе представители EL-Комитета НОПСМ в очередной раз посетили с рабочим визитом производственную площадку ООО «РКЗ» в городе Дмитров Московской области.



Данное выездное мероприятие стало завершающим этапом комплексного аудита системы контроля качества выпускаемой продукции с учетом реализации на предприятии ряда коррекционных мероприятий. Напомним, в апреле 2025 г. ООО «РКЗ» инициировало проведение реабилитации и согласовало с EL-Комитета НОПСМ программу мероприятий в этой области.



В рамках аудита была проведена оценка:

системы отбора поставщиков сырья для производства кабельной продукции, а также качества проведения входного контроля качества сырья;

надежности и стабильности технологических процессов производства, упаковки и хранения готовой продукции;

качества и актуальности нормативно-технической документации предприятия;

эффективности системы контроля качества готовой продукции в ОТК предприятия.



По результатам выездного аудита производственной площадки ООО «РКЗ» сделан вывод о полном соответствии технологического процесса производства кабельной продукции на заводе стандартам менеджмента качества и требованиям нормативных правовых актов.



Одним из подтверждений этому выводу являются результаты выборочного контроля качества продукции на ОТК предприятия, проведенного специалистами EL-Комитета НОПСМ. Отобранные образцы кабеля со склада и производственных линий также направлены для испытаний в аккредитованный испытательный центр.



Напомним, кабельный завод РКЗ располагает 24 современными технологическими линиями с возможностью выпуска силовых кабелей с алюминиевыми и медными жилами I, II и V класса гибкости сечением от 0,5 до 400 мм2. Продукция завода широко представлена в различных каналах дистрибуции, а также поставляется на ряд масштабных строительных объектов России и стран СНГ.



Для руководства ООО «РКЗ» качество и безопасность выпускаемой кабельной продукции являются безусловными приоритетами дальнейшего развития предприятия, которое совсем скоро откроет еще одну производственную площадку в Московской области.



Итоговые результаты проведенного аудита будут опубликованы в Telegram-канале EL-Комитета НОПСМ.