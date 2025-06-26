Отечественные производители представили свои разработки энергетикам «Россети Ленэнерго»

В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялся корпоративный День презентаций. Российские производители продемонстрировали современные технологии для использования в распределительных электрических сетях 0,4-20 кВ, а также в формате круглого стола обсудили с энергетиками эффекты от их применения в электросетевом комплексе.

В фокусе внимания — разработки, направленные на повышение надежности, технологической безопасности и эффективности функционирования электрических сетей в условиях импортозамещения.

«Подобные мероприятия имеют большое практическое значение. Мы получаем возможность напрямую взаимодействовать с производителями, оценивать перспективные решения и возможность их внедрения в сетевой комплекс компании. Использование надежной и современной отечественной продукции позволяет нам обеспечивать технологическую устойчивость», — отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Ленэнерго» Павел Самылов.

Среди участников мероприятия: ООО «СФРР», ЗАО «ЗЭТО», АО «ПО Элтехника», ООО «ИЦ «Энергосервис», ООО ЗТП «МИН», ООО «ДжедЭлектро», ООО «МосЭлектроЩит», ООО «Завод Нартис», ООО «Таврида Электрик», ООО «ЭЗОИС-СПб», ООО «ТЭМЗ», ООО «СОНЭЛ», ООО «ЮКОН РУ», ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД», ООО «Энервик», ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М», ООО «Юнител Инжиниринг», а также коллеги из Беларуси.

С 2014 года «Россети Ленэнерго» проводят корпоративный День презентаций. Профильное мероприятие направлено на знакомство специалистов компании с последними достижениями российских производителей оборудования, материалов и технологий, выстраивание прямого диалога с представителями «Россети Ленэнерго», а также других предприятий топливно-энергетического комплекса России.