Подольсккабелем проведена добровольная сертификация специальных кабелей управления
час назад
160
Время чтения ≈ 1 минута
На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия:
- - № РОСС RU.32945.04EAП0.H00824 со сроком действия с 29.05.2025 по 28.05.2028 на «Кабель управления, специальный, гибкий, с экранированными жилами, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, в климатическом исполнении УХЛ и Т, марки КУСГЭнг(В)-HF-LOCA, с числом жил от 3 до 37 включительно, номинальным сечением жил 1,5 мм.кв, предназначенный для передачи электрических сигналов при напряжении 400 В переменного тока частоты 50 Гц.