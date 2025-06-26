СИБУР разработал уникальные марки полиэтилена для кабельной промышленности

СИБУР разработал уникальные для России марки полиэтилена высокой плотности HD 22544 EC и HD 22544 NP. Обе марки являются бимодальными, гексеновыми и реакторными. Они предназначены для применения в кабельной промышленности, а также могут быть использованы в сфере антикоррозийных покрытий. Эти разработки позволят полностью закрыть растущие потребности отечественной промышленности в специализированных материалах для соответствующих сегментов и без потери качества заместить аналоги от ранее ушедших с российского рынка европейских производителей.

Согласно оценке ассоциации «Электрокабель», российский рынок кабельно-проводниковой продукции составляет порядка 700 млрд рублей и обладает двукратным потенциалом роста. Драйверами развития, прямо или косвенно формирующими потребность в кабельно-проводниковой продукции, могут стать увеличение госзаказа в промышленности с учётом стратегии импортозамещения, развитие цифровых технологий, а также экспортный потенциал российской продукции.

Новые марки, разработанные «СИБУР ПолиЛабом» совместно со специалистами ОАО «ВНИИКП» и «ЗапСибНефтехима» отличаются высокими показателями текучести расплава, прочностью при разрыве, стойкость к растрескиванию и устойчивостью к низким температурам.

Марка HD 22544 EC применяется в оболочке оптических и силовых кабелей, в том числе на высокое напряжение. При этом в сравнении с HD 22544 NP она имеет более узкий диапазон по ПТР, за счет чего достигается более стабильное производство готовых изделий. HD 22544 NP используется для производства корделей и внутренней оболочки оптических кабелей, а также в оболочке силовых кабелей на низкое и среднее напряжение.

Алексей Сбоев, директор дивизиона «Строительство» СИБУРа:

«Кабельная промышленность обеспечивает жизненно важную для строительной отрасли инфраструктуру — от электросетей до систем связи. Современные синтетические материалы, в частности, полиэтилен высокой плотности, обладают уникальными свойствами, что делает их незаменимыми в производстве кабельной продукции. Разработанные СИБУРом инновационные марки не только полностью закрывают потребности российских производителей, но и формируют основу для импортонезависимости и технологического суверенитета строительной отрасли».

Для проведения омологации новых марок на специальных условиях до конца июля необходимо направить заявку на адрес construction_marketing@sibur.ru.