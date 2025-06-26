Сергей Цивилев: Страны ШОС должны первыми определить понятие «справедливой энергетики»

Выступая на пятой встрече Министров энергетики стран Шанхайской организации сотрудничества Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил, что страны ШОС должны первыми определить понятие «справедливой энергетики», и предложил зафиксировать его в соответствующих документах.

«Мы живем в судьбоносную эпоху, когда меняется вся система международных экономических связей, а их основополагающие принципы, еще вчера казавшиеся незыблемыми, пересматриваются. К испытаниям по линии энергоперехода добавляются трудности, связанные с недоинвестированием энергетического сектора и геополитической нестабильностью. Для формирования общего энергетического будущего необходим широкий деполитизированный диалог между странами. Вопрос реализации «справедливой энергетики» выходит на передний план», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Министр напомнил, что Россия выступает за взвешенный и конструктивный подход к энергетическому переходу, который должен исключить использование климатической повестки в качестве политического и экономического инструмента недобросовестной борьбы за мировые рынки. Он отметил, что российская концепция справедливого энергоперехода строится на основе первоочередного учета национальных особенностей, включая климатические и природные условия, задачи социально-экономического развития, а также структуры топливно-энергетического баланса. Одним из важнейших принципов энергетического перехода по мнению российской стороны является принцип «технологической нейтральности», – возможности использовать все доступные виды топлива и технологические решения, позволяющие сократить выбросы парниковых газов.

«Перед развивающимися странами стоит задача – обеспечить доступ к современным, доступным по цене и надёжным источникам энергии для миллионов своих граждан. Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда инвестиционные решения могут приниматься в условиях неопределенности и политического давления. Происходит идеологизация энергоперехода с навязыванием «культуры отмены углеводородных энергоресурсов». Стремление к быстрому переходу на возобновляемые источники энергии не должно ставить под угрозу стабильность и доступность энергоснабжения отдельных стран», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Министр энергетики РФ напомнил, что в прошлом году по итогам Совета глав государств ШОС, прошедшего в Астане (Республика Казахстан), была принята Стратегия развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года. Среди прочего, в документе закреплена недопустимость односторонних ограничительных мер в отношении топливно-энергетического сектора, а также независимость свободы выбора путей энергетического перехода, формирование топливно-энергетических балансов в соответствии с национальными интересами государств-членов ШОС.

«Считаю, что мы могли бы уже сейчас начать работу над продлением нашей Энергостратегии до 2050 года, что отвечало нашим совместным интересам в долгосрочном планировании. У России есть опыт в подготовке подобных документов и мы готовы им делиться», – заключил Глава российского Министерства энергетики, отдельно указав на то, что такое сотрудничество будет в числе прочего способствовать реализации инициативы Президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании «Большого Евразийского партнерства».

Также в рамках Встречи Сергей Цивилев рассказал о реализации Энергетической стратегии России до 2050 года и национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». По его словам, Стратегия предусматривает два ключевых приоритета – обеспечение внутреннего рынка энергоресурсами и реализация экспортного потенциала. Министр подчеркнул, что наряду с поставками нефти, газа и угля Россия продолжит наращивать экспорт СПГ и атомных технологий.

«В условиях стремительного развития технологий и усиления геополитической конкуренции рассматриваем ключевым вопрос обеспечения технологического суверенитета. Для достижения технологического суверенитета и лидерства утвержден национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии». Благодаря скоординированной работе государства, компаний и разработчиков в российском ТЭК уже сегодня сформирован уникальный опыт перехода на независимые цифровые решения и продукты. В этом контексте особенно выделяются решения на основе искусственного интеллекта, платформы для управления технологическими процессами, а также цифровые сервисы для управления поиском, разработкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений. Реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на усиление кибербезопасности», – сообщил Сергей Цивилев.

В завершение выступления Министр энергетики РФ пригласил участников Министров энергетики стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве в 15-17 октября 2025 года.