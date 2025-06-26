Сергей Цивилев: государства ШОС последовательно продвигают свое видение энергетического будущего, направленное на формирование справедливой модели энергетического развития

Министр энергетики Российской Федерации принял участие в церемонии открытия Пятого совещания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в городе Нинбо (Китайская Народная република).

В своем выступлении Министр отметил, что страны ШОС последовательно продвигают свое видение энергетического будущего, направленное на формирование равноправной, сбалансированной и устойчивой модели энергетического развития.

Особое внимание Сергей Цивилев уделил роли России в обеспечении мировой энергетической справедливости.

«Важно создать качественно новое состояние энергетики, включающее баланс между: - обеспечением энергетической безопасности, а также технологическим суверенитетом и конкурентоспособностью отраслей топливно-энергетического комплекса; - доступным гарантированным обеспечением населения и экономики страны продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса с наименьшими издержками и эффективной реализацией экспортного потенциала Российской Федерации; - достижением национальных целей в области климатической политики», – заявил он, отметив что Россия продолжит активно участвовать в этих процессах, отстаивая сбалансированный подход к реализации справедливой энергетики.

Министр также обозначил ключевые направления развития топливно-энергетического комплекса России.

«В работе по развитию ТЭК мы руководствуемся приоритетами, которые обозначил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – это обеспечение внутреннего рынка доступными и качественными энергоресурсами, создание максимальной добавленной стоимости и развитие глубокой переработки нефти и газа, достижение технологического суверенитета отраслей энергетики, диверсификация поставок и наращивание экспортного потенциала», – сообщил он.

Сергей Цивилев подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс России играет ключевую роль в мировой энергетике.

«Несмотря на беспрецедентное геополитическое давление Россия расширила географию поставок и обрела новые партнерские связи. Российские энергоресурсы конкурентоспособны и востребованы на мировых рынках», – заявил глава Министерства энергетики РФ.

Министр отметил также, что мощный энергетический потенциал и успешное развитие энергетического сотрудничества формирует основу для дальнейшего расширения взаимодействия на пространстве ШОС в других секторах экономики, в том числе, развитии торговли, транспортных и финансовых операций.