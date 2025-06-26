В Дагестане на подготовку энергообъектов к зиме направят еще 1,5 млрд рублей

"Россети Северный Кавказ" дополнительно направят 1,5 млрд рублей на подготовку энергообъектов к зиме в Дагестане, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Компанией разработана дополнительная программа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов электросетевого комплекса Республики Дагестан на сумму 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя директора филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Саида Султанова.

Средства, в частности, направят на ремонтные работы, приобретение резервных источников электроснабжения, приборов и приспособлений.

Отмечается также, что для повышения надежности энергосистемы Дагестана "Россети" разработали и реализуют программу технического обслуживания и ремонта с финансированием 1,6 млрд рублей, программу снижения рисков ограничения потребителей в период летних пиковых нагрузок.