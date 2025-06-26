Владивостокская ТЭЦ-1 выходит на новый уровень надежности теплоснабжения

Структурное подразделение «Приморские тепловые сети» (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) проводит ключевой этап модернизации Владивостокской ТЭЦ-1 (ныне — котельного цеха № 1). В рамках программы технического перевооружения производится полная замена систем релейной защиты и автоматики (РЗА), что значительно повысит энергонадежность, безопасность и качество теплоснабжения для жителей Владивостока.

Замене подлежит оборудование, эксплуатировавшееся с 1960-х годов: устаревшие масляные выключатели уступили место современным вакуумным, оснащенным микропроцессорной защитой и дуговой защитой с датчиками. Сами шкафы более компактные — 650 мм вместо 1000 мм — и имеют выкатные тележки для удобства обслуживания. Новое оборудование полностью компьютеризировано и безопаснее за счет дуговой защиты, что не только обеспечит более точное и быстрое срабатывание систем в аварийных ситуациях, но и надежную эксплуатацию.

«Мы не просто обновляем оборудование — мы производим серьезный задел на будущее. Новые системы гарантируют бесперебойную работу котельного цеха, а значит, и стабильное теплоснабжение для тысяч жителей», — отметил Сергей Гришанов, заместитель начальника цеха №1 СП «Приморские тепловые сети».

Работы проводятся с применением лазерного нивелирования и алмазного бурения для точной установки конструкций. Монтаж устройства начался 12 мая. Уже 30 июня завершится пусконаладка, включая тестовые подключения под нагрузкой. После этого оборудование будет введено в промышленную эксплуатацию, а в августе начнется замена второй секции — к зиме ТЭЦ-1 полностью перейдет на новую систему.

В планах — модернизация комплектного распредустройства (КРУ-1) и сетевых насосов, что завершит комплексное обновление электрохозяйства ТЭЦ-1.