Завод «Энергокабель» примет участие в выставке ИННОПРОМ-2025

7 часов назад
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Источник:
АО Завод Энергокабель
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С 7 по 10 июля 2025 года АО «Завод «Энергокабель» станет участником крупнейшей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025», которая пройдет в Екатеринбурге на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».

На стенде завода (Павильон 1, Балкон, S3) будут представлены ключевые образцы кабельной продукции, включая:

Это отличная возможность лично оценить качество продукции, обсудить сотрудничество с представителями завода и узнать о новых технологических решениях в отрасли.

Место проведения: г. Екатеринбург, «Екатеринбург-ЭКСПО».
Даты работы: 7–10 июля 2025 года.
Часы работы:

  • 7–9 июля: 9:00–18:00
  • 10 июля: 9:00–17:00

Для посещения необходимо пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте выставки.

Добраться на автомобиле:

  • Следовать по Кольцовскому тракту до развязки с ЕКАД, развернуться и продолжить движение в сторону центра города.
  • После указателя «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» повернуть направо.

Контакты для связи:

  • Александра Александровна Кубанская, директор по продажам
  • Юлия Юрьевна Егорова, старший менеджер по продажам

Это отличный шанс познакомиться с продукцией одного из лидеров кабельной промышленности России и обсудить перспективы сотрудничества.

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Завод Энергокабель
Акционерное общество «Завод «Энергокабель» учреждено в 2000 году в городе Электроугли Ногинского района Московской области. Проект Завода выполнен Государственным специализированным проектным институтом Минатома РФ и Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности.