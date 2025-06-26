Завод «Энергокабель» примет участие в выставке ИННОПРОМ-2025
С 7 по 10 июля 2025 года АО «Завод «Энергокабель» станет участником крупнейшей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025», которая пройдет в Екатеринбурге на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».
На стенде завода (Павильон 1, Балкон, S3) будут представлены ключевые образцы кабельной продукции, включая:
- силовые кабели на напряжение до 6 кВ,
- контрольные кабели,
- провода для электрических установок,
- кабели для систем пожарной сигнализации,
- малогабаритные кабели для цепей управления,
- кабели для метрополитена,
- монтажные и гибкие кабели.
Это отличная возможность лично оценить качество продукции, обсудить сотрудничество с представителями завода и узнать о новых технологических решениях в отрасли.
Место проведения: г. Екатеринбург, «Екатеринбург-ЭКСПО».
Даты работы: 7–10 июля 2025 года.
Часы работы:
- 7–9 июля: 9:00–18:00
- 10 июля: 9:00–17:00
Для посещения необходимо пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте выставки.
Добраться на автомобиле:
- Следовать по Кольцовскому тракту до развязки с ЕКАД, развернуться и продолжить движение в сторону центра города.
- После указателя «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» повернуть направо.
Контакты для связи:
- Александра Александровна Кубанская, директор по продажам
- E-mail: AKubanskaya@energokab.ru
- Telegram: @Alexandra_Kubanskaya
- Юлия Юрьевна Егорова, старший менеджер по продажам
- E-mail: juegorova@energokab.ru
Это отличный шанс познакомиться с продукцией одного из лидеров кабельной промышленности России и обсудить перспективы сотрудничества.