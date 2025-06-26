Завод «Энергокабель» примет участие в выставке ИННОПРОМ-2025

С 7 по 10 июля 2025 года АО «Завод «Энергокабель» станет участником крупнейшей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025», которая пройдет в Екатеринбурге на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».

На стенде завода (Павильон 1, Балкон, S3) будут представлены ключевые образцы кабельной продукции, включая:

Это отличная возможность лично оценить качество продукции, обсудить сотрудничество с представителями завода и узнать о новых технологических решениях в отрасли.

Место проведения: г. Екатеринбург, «Екатеринбург-ЭКСПО».

Даты работы: 7–10 июля 2025 года.

Часы работы:

7–9 июля: 9:00–18:00

10 июля: 9:00–17:00

Для посещения необходимо пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте выставки.

Добраться на автомобиле:

Следовать по Кольцовскому тракту до развязки с ЕКАД, развернуться и продолжить движение в сторону центра города.

После указателя «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» повернуть направо.

Контакты для связи:

Александра Александровна Кубанская , директор по продажам E-mail: AKubanskaya@energokab.ru Telegram: @Alexandra_Kubanskaya

, директор по продажам Юлия Юрьевна Егорова , старший менеджер по продажам E-mail: juegorova@energokab.ru

, старший менеджер по продажам

Это отличный шанс познакомиться с продукцией одного из лидеров кабельной промышленности России и обсудить перспективы сотрудничества.