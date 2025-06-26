Завод с заботой: “Терра-Ток” создаёт комфортную рабочую среду

ООО «Терра-Ток» объявляет о старте проекта по обновлению системы вентиляции на головном заводе в Екатеринбурге. Цель — повысить комфорт и безопасность условий труда сотрудников.

На текущем этапе сформирована техническая задача и согласован перечень необходимых работ. Проект включает:

установку новой системы фильтрации воздуха,

замену морально устаревших вентиляционных установок,

улучшение воздухообмена в производственных помещениях,

настройку системы на круглогодичную эффективную работу в климатических условиях региона.

Обновлённая система обеспечит эффективную фильтрацию воздуха, стабильную подачу свежего воздуха, более точную регулировку температуры. Старт работ по установке нового оборудования запланирован на июль 2025 года. Часть подготовительных работ уже проведена, среди которых: обследование действующей системы, выбор оборудования, планирование поэтапного монтажа без остановки производства.