Филиал ПАО «Россети» обновит коммутационное оборудование на шести крупных энергоцентрах Северного Кавказа

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга отремонтируют 12 выключателей на подстанциях 330 кВ, расположенных в Ставропольском крае, Республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия – Алания. Выполнение работ обеспечит высокую надежность электроснабжения населения регионов и промышленности.

Энергетики полностью разбирают оборудование и проводят замену изношенных и поврежденных узлов – контактов, уплотнений и других деталей.

На питающих центрах 330 кВ «Баксан», «Черкесск», «Благодарная» и «Моздок» обновят семь устройств 110 кВ. Еще пять выключателей 35 кВ отремонтируют на подстанциях 330 кВ «Ставрополь», «Дарьял», «Благодарная».

Устройства относятся к наиболее важному коммутационному оборудованию подстанций. Они предназначены для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных режимах и нештатных ситуациях. Своевременный ремонт позволяет предотвратить возникновение технологических нарушений.