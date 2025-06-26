Филиал ПАО «Россети» усилит защиту от ветровых нагрузок 10 энерготранзитов Ярославской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра заменят 70 гасителей вибрации на линиях электропередачи 220 кВ в Ярославской области. Энергообъекты участвуют в выдаче мощности Угличской и Рыбинской ГЭС, электроснабжении Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Рыбинска. Благодаря этим работам снизится риск повреждения проводов и арматуры при сильном ветре.

Новое оборудование устанавливается взамен устройств, выработавших свой ресурс. Современные многочастотные гасители вибрации позволяют ограничить амплитуду колебаний проводов, что предотвращает их схлестывание. При монтаже используется оборудование российского производства.

Работы проводятся на ключевых ЛЭП региона, а также на линии 220 кВ, по которой осуществляется связь с Костромской энергосистемой.