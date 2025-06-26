«Россети Кубань» провели противопаводковые работы на высоковольтной ЛЭП в Курганинском районе

Сотрудники Лабинского филиала компании «Россети Кубань» выполнили комплекс противопаводковых мероприятий на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью 2,5 км в Курганинском районе Краснодарского края. Воздушная ЛЭП обеспечивает электроэнергией часть потребителей Мостовского района и населенных пунктов Республики Адыгея.

Для предупреждения технологических нарушений и обеспечения надежного электроснабжения потребителей энергетики провели работы по укреплению железобетонной опоры, которую установили на специальную сваю, для обеспечения ее устойчивости и защиты от воздействия воды. Энергетики смонтировали порядка 300 м самонесущего изолированного провода, установили траверсы и стеклянные изоляторы. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром и повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Ежегодно в паводковый период специалисты Лабинского филиала проводят комплекс мероприятий по предупреждению подмыва энергообъектов. В зоне особого внимания 15 высоковольтных ЛЭП в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах края. Кроме того, проводятся противоаварийные тренировки для технического персонала филиала.

Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 6,6 тыс. км воздушных линий электропередачи, 51 подстанция напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.