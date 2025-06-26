«Россети Московский регион» подключили к электросетям производственно-складской комплекс на востоке Подмосковья

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» обеспечили электроэнергией в объеме 650 кВт производственно-складской комплекс, входящий в состав индустриального парка «М7–М12» площадью 108 гектаров на территории Богородского городского округа.

Для осуществления технологического присоединения энергетики построили воздушную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ на железобетонных опорах протяженностью 30 м. ЛЭП оснастили энергооборудованием, предотвращающим длительные перерывы в электроснабжении – двумя линейными разъединителями и реклоузером. Основной питающий центр объекта – подстанция 110 кВ «Боровое».

До конца 2025 года специалисты «Россети Московский регион» запланировали работы по выдаче еще 900 кВт мощности предприятиям, расположенным на территории «М7-М12». Благодаря развитию промышленно-производственного комплекса в регионе будет создано 3200 рабочих мест для жителей Ногинска, Электростали, Павловского Посада и соседних населенных пунктов.