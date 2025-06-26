«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 730 новых объектов в Волгоградской области

С начала 2025 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключили к сетям компании порядка 730 объектов потребителей, выдав более 39 МВт мощности. Среди новых потребителей энергокомпании – учреждения здравоохранения, предприятия агропромышленного комплекса, объекты жилищного строительства Волгоградской области.

В частности, энергетики присоединили к электросетям пять новых многоквартирных жилых домов в современном развивающемся микрорайоне г. Волжского. Пять точек подключения предоставили крестьянско-фермерским хозяйствам, полевым станам и складам для хранения сельхозпродукции в Иловлинском, Новониколаевском, Ленинском и Среднеахтубинском районах Волгоградской области. Также обеспечено электроснабжение систем уличного освещения в отдаленных населенных пунктах Клетского и Городищенского районов. Кроме того, электрифицированы шесть объектов сотовой связи в Волгограде и сельской местности региона.

Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей энергетики построили новые линии электропередачи распределительной сети и установили трансформаторные подстанции.

Напоминаем, потребители с мощностью устройств до 150 кВт могут подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.