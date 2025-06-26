«Россети Юг» с начала года исполнили 1,9 тыс. договоров техприсоединения в Астраханской области

В период с января по май 2025 года филиал компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» исполнил более 1,9 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям. Новым потребителям предоставлено 33 МВт мощности.

Электроэнергий обеспечены объекты здравоохранения, образования, жилищного сектора, предприятия малого и среднего бизнеса. Так, например, в Камызякском районе электрифицированы два медицинских учреждения, в Харабалинском и Ахтубинском – школы, в Приволжском – физкультурно-оздоровительный комплекс.

Для подключения потребителей к электросетевой инфраструктуре «Россети Юг» энергетики построили около 45 км воздушных линий электропередачи, установили новые трансформаторные подстанции совокупной мощностью свыше 5 МВА.

Напоминаем, потребители могут подать заявку на технологическое присоединение онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения. Кроме этого, астраханцы могут получить профессиональную бесплатную консультацию или оформить заявку на услуги в 16 Центрах обслуживания потребителей на территории региона. Здесь специалисты оказывают помощь с подготовкой документов на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также помогают по другим услугам, которые оказывает филиал.