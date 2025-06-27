EL-Комитет поддерживает инициативу кабельного завода по процедуре реабилитации

5 часов назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
EL-Комитет НОПСМ
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Руководство кабельного предприятия ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ» обратилось в EL-Комитет НОПСМ с инициативой провести реабилитационную программу своего производства. Ранее продукция завода многократно подвергалась критике со стороны профессиональных сообществ и государственных надзорных органов за несоответствие стандартам качества.

Реабилитация предполагает комплекс мер по улучшению производственных процессов и повышению уровня выпускаемой продукции. Цель инициативы — изменение политики предприятия в части контроля качества и формирование доверия среди потребителей.

Программа коррекции, разработанная совместно с экспертами EL-Комитета, станет важным этапом в развитии завода и положительным примером для других компаний отрасли. Специалисты комитета выразили готовность оказать поддержку предприятию в реализации планов улучшения.

Желаем коллективу завода успеха в работе над качеством и ответственности перед потребителями.

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