Энергетики улучшили качество электроснабжения ряда потребителей п. Любучаны

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта провели реконструкцию воздушной линии электропередачи. Данная линия обеспечивает электроснабжением водоносную станцию, а также более 30 домов частного сектора в поселке Любучаны муниципального округа Чехов.

В июне текущего года специалисты компании произвели расчистку от древесно-кустарниковой растительности, а также выправку семь опор и установку двух дополнительных железобетонных опор. В ходе работ энергетики смонтировали воздушную линию ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). ЛЭП протяженностью 320 метров запитана от комплектной трансформаторной подстанции КТП-302. Выполненные мероприятия позволили значительно повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной ВЛ.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в м.о. Чехов специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 5,6 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 11 подстанций и трех зданий ТП. В охранной зоне ЛЭП запланирована расчистка восьми га от древесно-кустарниковой растительности.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.