Кабельный Завод «Цветлит» посетила делегация АО «ОК РУСАЛ ТД»

26 июня ООО «КЗ «Цветлит» посетила делегация АО «ОК РУСАЛ ТД». Встреча прошла в обстановке плодотворного диалога, в ходе которого стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы развития партнёрских отношений.

В составе делегации АО «ОК РУСАЛ ТД» присутствовали генеральный директор Игорь Юрьевич Игнашов и руководитель направления продаж Дмитрий Александрович Карман.

В ходе встречи первый заместитель генерального директора ООО «КЗ «Цветлит» Евгений Александрович Бурканов провёл для гостей экскурсию по производственным цехам завода и рассказал о всех этапах выпуска кабельной продукции.

Визит делегации АО «ОК РУСАЛ ТД» стал ещё одним подтверждением взаимной заинтересованности компаний в укреплении сотрудничества.