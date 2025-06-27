Кабельный Завод «Цветлит» посетила делегация АО «ОК РУСАЛ ТД»

5 часов назад
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Источник:
ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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26 июня ООО «КЗ «Цветлит» посетила делегация АО «ОК РУСАЛ ТД». Встреча прошла в обстановке плодотворного диалога, в ходе которого стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы развития партнёрских отношений.

В составе делегации АО «ОК РУСАЛ ТД» присутствовали генеральный директор Игорь Юрьевич Игнашов и руководитель направления продаж Дмитрий Александрович Карман.

В ходе встречи первый заместитель генерального директора ООО «КЗ «Цветлит» Евгений Александрович Бурканов провёл для гостей экскурсию по производственным цехам завода и рассказал о всех этапах выпуска кабельной продукции.

Визит делегации АО «ОК РУСАЛ ТД» стал ещё одним подтверждением взаимной заинтересованности компаний в укреплении сотрудничества.

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КЗ Цветлит
ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» это современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в городе Саранске, Республика Мордовия в 600 км Москвы. Завод специализируется на выпуске силового кабеля в том числе пониженной пожарной опасности, огнестойких, бронированных, проводов установочных, самонесущих изолированных проводов, проводах соединительных.  