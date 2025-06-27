На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» ввели в эксплуатацию новую печь

На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустили в промышленную эксплуатацию новую газовую роторную наклонную печь емкостью 6 тонн. Она позволит значительно увеличить переработку медного лома.

Пробный запуск и отладка печи пройдены успешно. Специалисты Завода также опробовали технологию, которая позволила улучшить свойства получаемой катанки.

В новой печи используется метод огневого рафинирования: под воздействием высокой температуры из загружаемого медного сырья – шихты – удаляется большинство примесей. После слива из печи и застывания полученные аноды для полной очистки меди помещаются в электролитические ванны, к которым подведен постоянный ток. Медь, постепенно растворяясь, очищается от примесей, которые оседают на дне. Получается катод марки М00, он используется для изготовления электротехнической медной шины и кабеля наивысшего качества.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает развиваться и совершенствовать технологии производства. В планах – приобретение третьей роторной печи, которая позволит полностью отказаться от покупных анодов и работать на собственном сырье, контролируя его качество на всех этапах производства.

Как работает новая печь – смотрите в видео