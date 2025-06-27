TDM ELECTRIC представили свою ТОП-овую продукцию на фестивале профессионалов «Территория мастерства»

17 июня 2025 года в Томске состоялся первый фестиваль-выставка «Территория мастерства», который собрал ведущих производителей профессионального инструмента, электрики, светотехники, отделочных материалов и садовой техники.

Эта уникальная площадка объединила поставщиков и профессионалов разных областей, которые ценят качество и стремятся к совершенству в своем деле.

Компания TDM ELECTRIC представила на фестивале систему для быстрого монтажа электропроводки. Эта система позволяет сократить время на прокладку линий до 70%, что делает её незаменимым помощником для электромонтажников. В состав системы входят гофрированные электротурбы с кабелем, аксессуары для крепления труб, распаячные и монтажные коробки для прямого монтажа, а также ТОП-овая новинка — газовый монтажный пистолет ГМП-100, который стал настоящим хитом среди участников выставки.

Посетители мероприятия имели уникальную возможность не только ознакомиться с ассортиментом продукции TDM ELECTRIC, но и протестировать её в действии, что позволило оценить преимущества и эффективность системы быстрого монтажа на практике.

Фестиваль «Территория мастерства» стал отличной платформой для обмена опытом, установления полезных знакомств и обсуждения актуальных трендов в сфере профессионального инструмента и технологий. В атмосфере сотрудничества и профессионального роста участники смогли вдохновиться новыми идеями и решениями, которые помогут им в дальнейшей работе.