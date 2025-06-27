Цифровая технология увеличивает степень использования пропускной способности электрической сети энергосистемы Челябинской области
Филиал Системного оператора Челябинское РДУ внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в контролируемом сечении «ЧТЭЦ-2 – ЧТЗ».
Применение СМЗУ в процессе управления электроэнергетическим режимом позволяет увеличить переток мощности в контролируемом сечении (совокупности ЛЭП) на 10 МВт без снижения уровня надежности электроснабжения промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунальной сферы.
Определяя допустимые перетоки активной мощности, диспетчер Челябинского РДУ оптимизирует загрузку генерации для передачи потребителю максимального объема электроэнергии. Максимальное использование пропускной способности электрической сети дает экономический эффект, в том числе за счет оптимальной загрузки Челябинской ТЭЦ-2.
«Применение технологии СМЗУ в контролируемом сечении «ЧТЭЦ-2 – ЧТЗ» обеспечивает дополнительные возможности для выдачи мощности Челябинской ТЭЦ-2 в энергорайон Челябинской ТЭЦ-1. Реализация цифрового проекта снижает существующие ограничения на выдачу мощности Челябинской ТЭЦ-2 и позволяет улучшить балансовую ситуацию в энергорайоне с потреблением около 450 МВт», – отметил директор Челябинского РДУ Павел Пивоваров.
Технология СМЗУ последовательно внедряется в энергосистеме Челябинской области с 2023 года и уже применяется для шести контролируемых сечений. В Объединенной энергосистеме Урала эта цифровая система впервые была реализована в 2016 году. В настоящее время управление электроэнергетическими режимами с использованием СМЗУ осуществляется в 73 контролируемых сечениях энергосистем Свердловской области, Пермского края, Кировской области, Оренбургской области, Челябинской области, Республики Башкортостан, а также энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
СМЗУ – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный Системным оператором совместно с АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильным российским научно-исследовательским центром, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». Система в режиме реального времени обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.