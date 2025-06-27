Филиал ПАО «Россети» обновит изоляцию на крупном энергоузле Ленинградской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к замене опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) шинных опор и разъединителей на одном из важных питающих центров Ленинградской области – подстанции 330 кВ «Сясь». В результате будет обеспечено надежное функционирование объекта, от которого зависит стабильность электроснабжения Волховского и Тихвинского районов, а также энерготранзит Ленинградская область – Республика Карелия.

На подстанции смонтируют 58 единиц опорно-стержневых изоляторов. Используется современное надежное оборудование российского производства.

ОСИ предназначены для изоляции и крепления шин или токоведущих частей узлов и агрегатов на заземленных металлических или бетонных конструкциях. Климатические факторы, такие как низкая температура воздуха и осадки, негативно сказываются на состоянии устройств. Своевременная замена дефектной и выработавшей срок службы изоляции позволяет предотвратить технологические нарушения.