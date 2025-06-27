Готовность путепровода в Новобурейском Приамурья достигла почти 80 %

В поселке Новобурейский Амурской области продолжается строительство путепровода через пути Транссибирской железнодорожной магистрали. На данный момент его готовность составляет почти 80 %. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты возвели четыре железобетонные опоры и надвинули стальное пролетное строение длиной 99 метров. Отмечается, что металл, который использовали при строительстве, не потребует в процессе эксплуатации никакого технического обслуживания. Вес основных конструкций из стали составил 534 тонны.

В настоящий момент идет монтаж конструкции мостовой части, установка водоотводной системы и защитных ограждений. Параллельно с этим продолжается отсыпка верхнего слоя дорожной одежды, устройство освещения и кабелей, подводка под землей коммуникаций к видеонаблюдению и освещению.

Со стороны Новобурейского и Малиновки обустраивают примыкания к существующим дорогам. Также завершают работы по лестничным сходам и переходным плитам, примыкающим к путепроводу, ведут подготовку к асфальтированию. В июле планируют закончить укрепление откосов насыпи.

«Строительство путепровода в Новобурейском - это инвестиция в развитие региональной инфраструктуры и повышение эффективности транспортной логистики, учитывая растущую нагрузку на Транссибирскую магистраль. А также это вклад в безопасность и комфорт участников дорожного движения», - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Добавим, строительство идет в рамках концессионного соглашения между АО «Концессионная компания «БТС-МОСТ» и Амурской областью с привлечением кредита «Газпромбанка» и льготного займа со стороны ДОМ.РФ. Длина искусственного сооружения составит 107 метров, а общая протяженность подъездных путей со стороны населенных пунктов Малиновки и Новобурейского - 2,2 км.

Напомним, сейчас в Приамурье через Транссиб возводят несколько путепроводов: в Серышеве, в Белогорске и в Новобурейском.