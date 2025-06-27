Инновационный роботизированный томограф нового поколения проконтролирует качество компонентов ИТЭР

Опытный образец роботизированного ультразвукового контроля (ООРУК), разработанный Томским политехническим университетом по техзаказу АО «НИИЭФА» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом»), позволяет отслеживать качество сварных швов, дефекты, равномерность структуры или толщину материалов при создании внутрикамерных компонентов международного экспериментального термоядерного реактора. Новая установка позволяет усовершенствовать процесс неразрушающего контроля, объединив все этапы работы в единую автоматизированную систему.

Главным преимуществом оборудования стала полная интеграция подготовки к контрольным операциям в одну программу, что исключает типичные ошибки оператора. Система самостоятельно строит оптимальные траектории движения роботизированного манипулятора, учитывая особенности объекта контроля и предотвращая возможные столкновения с оборудованием или элементами рабочей зоны. В отличие от ранее используемых решений, программа в реальном времени отображает положение всех компонентов системы, включая платформу и манипулятор, обеспечивая максимальную точность измерений.

Ещё одной особенностью нового томографа стала интеллектуальная система калибровки. Оператору достаточно задать приблизительное расположение объекта контроля и настроечного образца в иммерсионной ванне — система автоматически выполняет все необходимые расчеты. При этом калибровка сохраняется при переходе между надводным и подводным положениями платформы, что исключает повторные настройки и значительно ускоряет процесс подготовки к контрольной операции. Конструкция платформы предусматривает удобный доступ для обслуживания ванны, повышая удобство эксплуатации.

«Внедрение ООРУК уже показало впечатляющие результаты – время подготовительных операций сократилось в разы по сравнению с затратами времени на аналогичные операции на ранее эксплуатируемых установках. Раньше только для подготовки к проведению контрольной операции ультразвукового контроля объекта у оператора могло уйти несколько часов, а сейчас этот процесс занимает минуты. Все операции теперь могут выполняться одним специалистом, что оптимизирует трудовые ресурсы. Данное решение открывает новые перспективы для повышения качества контроля и эффективности производства», – отмечает начальник лаборатории неразрушающего контроля АО «НИИЭФА» Дмитрий Лянзберг.

Опытный образец роботизированного ультразвукового контроля включает в себя иммерсионную ванну, роботизированный манипулятор, предметный стол и систему его подъема. Также совместно со специалистами АО «НИИЭФА» специалисты из ТПУ разработали для томографа специализированное программное обеспечение. Установка нового поколения успешно прошла все приемо-сдаточные испытания, в рамках которых выполнялся полный цикл контрольных операций автоматизированного ультразвукового контроля на всех типовых объектах контроля внутрикамерных компонентов ИТЭР и введена в эксплуатацию.

ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Функции российского национального Агентства ИТЭР, ответственного за обеспечение натурального вклада России в проект, выполняет частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР».

Россия продолжает в полной мере выполнять свои обязательства в рамках Международного проекта ИТЭР. Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В рамках совместной реализации проекта ИТЭР ряд ключевых предприятий "Росатома" изготавливают важнейшие компоненты будущей установки, в том числе: все центральные сборки дивертора, 40% панелей первой стенки, коммутирующую аппаратуру, соединители модулей бланкета и др. Отправка уникального российского оборудования в рамках совместной реализации проекта ИТЭР осуществляются в срок в полном соответствии с графиком сооружения реактора.

АО «НИИЭФА» более 75 лет является одним из ведущих научных центров России по созданию электрофизических установок и комплексов для решения научных и прикладных задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц, здравоохранения, радиационных и энергетических технологий, интроскопии. Созданные в институте установки успешно эксплуатируются во многих научных организациях и на промышленных предприятиях России, стран СНГ, Болгарии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Китая, Кубы, США, Финляндии, Франции, Японии, КНДР, Республики Корея.

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.