Комплексные решения и яркие новинки от IEK GROUP — в Тюмени завершился 44-й Форум ЭТМ

IEK GROUP приняла участие в 44-м Форуме ЭТМ, который прошел на территории Тюменской ярмарки. За день выставку и деловую программу посетили более 2000 человек, в церемонии открытия приняли участие представители Правительства и Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Акцент в экспозиции IEK GROUP был сделан на промышленное оборудование и комплексные решения для автоматизации процессов. Гости выставки познакомились с силовым оборудованием линеек ARMAT и MASTER, которое успешно применяется на крупных отечественных объектах.

Отдельный стенд был посвящен комплексным отраслевым решениям, полностью собранные на продукции брендов IEK GROUP. Посетители Форума рассмотрели автоматизированную систему управления насосной станцией, современный центр обработки данных и изучить интерфейс программного обеспечения MasterSCADA.

Для электромонтажников IEK GROUP представила экспозицию инструмента ARMA2L с самыми свежими новинками для удобной работы специалистов. Поклонники эстетичных решений в электротехнике рассмотрели флагманские линейки электроустановочных изделий.

Экспозиция светотехники также заинтересовала многих гостей. Здесь расположились решения для бытового, уличного и промышленного освещения, включая взрывозащищенные приборы, а также современные элементы питания.

Эксперты IEK GROUP выступили с насыщенной программой в рамках конференций Форума. Они презентовали слушателям комплексные промышленные решения на базе продукции IEK GROUP, а также познакомили гостей с яркими новинками от IEK и завода «Контактор».