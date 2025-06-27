Марат Хуснуллин провёл заседание научно-технического совета госкомпании «Автодор»

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание научно-технического совета государственной компании «Автодор», где в том числе обсудили планы по развитию скоростной дорожной сети юга России.

«В нашей стране постепенно модернизируется и расширяется дорожная сеть. При этом в условиях экономических вызовов необходимо уделять особое внимание сокращению излишних затрат и сроков реализации проектов, поиску оптимальных инженерных решений, развитию профессиональных кадров и применению лучшего международного опыта. В работе по обновлению дорожного каркаса отдельный блок занимает юг России. Этот макрорегион имеет стратегическое значение: здесь сосредоточены ключевые логистические маршруты, включая трассу М-4 “Дон„, выходы к Чёрному и Азовскому морям, международным транспортным коридорам “Север – Юг„ и “Запад – Восток„. Развитие дорожной сети на юге страны стимулирует экономический рост, укрепляет торговые связи с соседними государствами, повышает туристическую привлекательность курортов и обеспечивает транспортную доступность для местных жителей. Могу отметить, что инвестиции в инфраструктуру этого региона – это вклад в стабильность и процветание всей страны. Будем продолжать комплексно развивать данное направление, в том числе скоростные маршруты», – сказал Марат Хуснуллин.

Участники заседания обсудили ряд перспективных дорожных проектов, а также их увязку с существующей магистральной сетью.

«В наших планах на ближайшие годы – проведение целого ряда проектно-изыскательских работ, в том числе по дальнейшему развитию дорожной сети на Черноморском побережье, что имеет крайне высокую востребованность у пользователей. Именно на главную трассу на юг, М-4 “Дон„, пришлось наибольшее число проездов в 2024 году – более 179 млн. В летний период мы фиксируем на некоторых участках до 100 тыс. автомобилей в сутки. Все едут на юг, к Чёрному морю, в этом направлении доставляется множество грузов. Поэтому комплексное развитие сети скоростных дорог на юге России для государственной компании является приоритетной задачей», – сказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Уже сейчас в Краснодарском крае идут активные работы по строительству обхода Адлера, который станет частью перспективной дороги от М-4 «Дон» до Сочи и соединит посёлок Кудепста с селом Высоким. В эти дни специалисты заканчивают реконструкцию путепровода, который войдёт в состав будущей большой развязки у восточного портала строящегося обхода Адлера в селе Высоком. На расширенном до двух полос сооружении дорожники укладывают последние метры асфальта, и уже в этом сезоне туристы и жители Сочи поедут по нему в обе стороны – по направлению в аэропорт или Красную Поляну. Продолжается подготовка к бетонированию пролётных строений разворотной петли над трассой А-149 в составе той же развязки, на сегодняшний день смонтированы мостовые конструкции уже трёх пролётов. Кроме того, в Кудепсте полным ходом идёт возведение опор заезда к одноимённому санаторию.