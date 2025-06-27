Под Петербургом стартовало строительство крупного производственно-складского комплекса

Индустриальный парк «Альянс» реализуется в южном направлении петербургской агломерации, на Волхонском шоссе в Ленинградской области. Общая площадь земельного участка позволяет возвести до 85 тыс. кв. м производственных и складских объектов. Первая очередь из двух корпусов площадью 12 тыс. кв. м будет введена в эксплуатацию уже в I кв. 2026 г. До этого собственник уже построил и ввел в эксплуатацию логопарк «Волхонка» в Горелово площадью более 16 тыс. кв. м, который на текущей момент полностью заполнен.

Волхонское шоссе является ключевой промышленной зоной региона и популярным логистическим направлением из-за удобного транспортного сообщения с Москвой. По итогам I кв. 2025 г. на юге города зафиксирован один из минимальных показателей вакансии – 1,4% (26,9 тыс. кв. м) от общего стока на складском рынке. Удобное расположение, близость к ключевым транспортным артериям, включая КАД, трассу М11, аэропорт Пулково и морские порты является выигрышным преимуществом индустриального парка «Альянс».

Объект предлагается блоками от 1,4 тыс. кв. м на продажу и в аренду. Каждый блок имеет систему электроснабжения (100 кВт с возможностью увеличения), обособленный въезд и административно-бытовой комплекс площадью 128 кв. м. По проекту в корпусах предусмотрены потолки рабочей высотой 8 метров, пол, который сможет выдерживать нагрузку 5 т/кв. м и закладные под кран-балку грузоподъемностью до 7 тонн. Также у собственников есть возможность строительства объектов под индивидуальные требования. На площадке проведено центральное водо- и газоснабжение. Территория проекта под круглосуточной охраной, есть парковка и благоустроенные общественно-деловые зоны. Также в рамках проекта будет возведён бизнес-центр.

«Мы оцениваем высокий интерес промышленников к данному проекту, так как емкость индустриального парка позволяет разместить как малые, так и крупные производства. Проект будет интересен предприятиям среднего и крупного бизнеса, связанным со сборочным производством, производством упаковки, макроэлектроники, металлообрабатывающим предприятиям, компаниям автопромышленного сектора и многим другим», — поясняет Илья Янеев, заместитель директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers.

Эксперты Nikoliers отмечают, что рынок Light Industrial Санкт-Петербурга удерживает вторую позицию среди российских регионов по объему предложения, располагая 76 тыс. кв. м готовых площадей данного формата, что соответствует 1,3% от всего качественного складского фонда региона. В ближайшие два года сегмент ожидает существенное для рынка увеличение - до конца 2026 г. планируется ввод 107 тыс. кв. м. Всего с учетом комплексов на стадии проектирования объем рынка LI в агломерации составляет 350 тыс. кв. м, что практически в 8 раз уступает московскому показателю. Коммерческие условия демонстрируют стабильность: средневзвешенная базовая арендная ставка выросла на 2,6% за квартал до 9 765 руб./кв. м/год, а цена продажи - на 1,0% до 117 тыс. руб./кв. м.