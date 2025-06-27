Правительство Чувашии и Трансэнергопром создадут Рабочую группу с Центром поддержки бизнеса в сфере электроэнергетики

Соглашение об этом подписано на Чебоксарском экономическом форуме.

При участии Главы Чувашской Республики Олега Николаева Соглашение о сотрудничестве подписали Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов и генеральный директор ООО «Трансэнергопром» – управляющей организации АО «ЧЭСК» Александр Кондратьев.

Документ предусматривает создание Рабочей группы по вопросам взаимодействия в сфере электроэнергетики на территории республики. Новая структура станет совещательным и координационным органом, обеспечивающим платформу для диалога между властью и бизнесом. Ключевая задача – содействовать деятельности Высшего экономического совета Чувашской Республики по реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2025–2030 годы.

В рамках группы будет создан Центр для оперативной поддержки предпринимателей для обсуждения актуальных вопросов энергоснабжения.Как отметил генеральный директор ГК Трансэнергопром Александр Кондратьев, совместная работа в цифровом ключе и усиление делового диалога между энергетиками, промышленностью и государством создадут новые возможности для устойчивого развития электроэнергетики Чувашии.

Помимо этого, основными направлениями работы станут координация действий по работе с должниками, модернизация и цифровизация систем учёта электроэнергии, подготовка предложений по совершенствованию законодательства, привлечение инвестиций в инфраструктуру, развитие «зелёной» энергетики.

«Энергетика – основа экономического роста, и создание этой группы позволит нам оперативно решать ключевые вопросы, обеспечивая стабильное энергоснабжение и поддерживая бизнес. Мы рассчитываем на высокий профессиональный уровень дискуссий и реальную отдачу для региона», – отметил Сергей Артамонов.

Заседания группы будут проходить не реже раза в квартал, в составе – представители Правительства Чувашии и Чувашской энергосбытовой компании, а для работы с предпринимателями в расширенном формате Центра поддержки – сотрудники смежных предприятий и отраслевых объединений.