Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе сессии «Вклад НКО в социально-экономическое развитие в России и других странах. Вопросы этики и масштабирования новых технологий»

На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Вклад НКО в социально-экономическое развитие в России и других странах. Вопросы этики и масштабирования новых технологий».

Эксперты обсуждали, какую роль сегодня играют некоммерческие организации — не только в социальной сфере, но и как полноправные участники экономического роста.

На текущий момент НКО перестают восприниматься исключительно как структуры помощи. Они – динамичные драйверы социально- экономического прогресса, работают в связке с государством и бизнесом. По оценке Минэкономразвития, вклад НКО в ВВП России за четыре года вырос в 2,5 раза и составил 1,5%.

Многие инициативы начинаются в гражданском секторе и со временем получают поддержку государства и бизнеса. В этом проявляется уникальная роль НКО как моста между обществом, бизнесом и государством.

На сессии приняли онлайн-участие руководитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ Дмитрий Воденников и представитель от России в ИК В3 СИГРЭ Юлия Жилкина.

Было отмечено, что особое значение НКО приобретают в сфере энергетики — они выступают связующим звеном между государством, бизнесом и обществом в продвижении устойчивых и инновационных энергетических решений. Например, благодаря деятельности НКО реализуются проекты по повышению надёжности и эффективности энергосетей, внедрению «зелёных» технологий и развитию интеллектуальных сетей (smart grids). Такая координация и экспертная поддержка со стороны НКО способствует не только экологической безопасности, но и экономическому росту регионов и стран.

Спикеры из других стран рассказали, как в их государствах устроено партнёрство между НКО, бизнесом и государством. Они подчеркнули, что сегодня НКО — не просто каналы помощи, а важнейшие элементы устойчивого развития. В Пакистане, например, крупнейшая служба скорой помощи начиналась с одной машины, а теперь это полноценная система, встроенная в инфраструктуру.

Некоммерческий сектор — это не вспомогательная структура, а пространство роста, экспериментов и новых решений, которые приносят реальный экономический эффект. Их поддержка и развитие — ключ к устойчивому будущему.