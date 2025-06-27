«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией крестьянско-фермерское хозяйство в Егорьевске

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» подключили к электрическим сетям участок крестьянско-фермерского хозяйства «Фермакс» в д. Забелино муниципального округа Егорьевск Московской области.

КФХ «Фермакс» работает в округе с 2020 года, активно занимаясь освоением пахотных земель, разведением скота, птицы и изготовлением комбикормов.

Для осуществления технологического присоединения и обеспечения мощностью в объеме 15 кВт энергетики построили воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ на железобетонных опорах протяженностью 90 метров.

Обеспечение электроэнергией нового участка позволит фермерскому хозяйству продолжить комплексное развитие в сфере животноводства, птицеводства и производства сельскохозяйственных культур.