«Россети Северный Кавказ» установят новое коммутационное оборудование на подстанции 110/10 кВ «Кубанская» в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» заменят на подстанции 110/10 кВ «Кубанская» устаревшие электромеханические терминалы на современные микропроцессорные аналоги российского производства.

Работы направлены на повышение надежности электроснабжения 11 населенных пунктов Карачаевского района и Карачаевского городского округа, где проживают более 45 тысяч человек.

На питающем центре специалисты установят девять микропроцессорных терминалов, 27 датчиков дуги и блок питания.

Такие высокоавтоматизированные устройства позволяют за минимальное время определять поврежденные участки сети, предотвращать развитие нештатных ситуаций и повреждение другого оборудования питающих центров.

Обновление подстанции «Кубанская» ведется поэтапно в течение нескольких лет. В прошлом году энергетики завершили здесь установку новых экологичных и безопасных вакуумных выключателей вместо старых масляных.

Комплекс мероприятий реализуется в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».