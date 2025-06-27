«Россети Северный Кавказ» заменили порядка 180 опор линий электропередачи в Северной Осетии

С начала 2025 года в рамках реализации ремонтной программы специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» заменили 179 опор на линиях электропередачи (ЛЭП) 0,4-6 кВ. До наступления холодов энергетики демонтируют и установят еще 334 конструкции ЛЭП.

Мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей республики.

Замена несущих конструкций на линиях электропередачи осуществляется ежегодно на основании результатов мониторинга их технического состояния. Опоры ЛЭП имеют сроки эксплуатации, а также подвергаются климатическим и температурным воздействиям, которые могут приводить к снижению их устойчивости. Своевременная диагностика и замена позволяют устранить риски технологических нарушений на ЛЭП.

Из-за особенностей географического расположения часть работ энергетики выполняют с использованием специальной техники: вездеходов, подъемных кранов, бульдозеров.

Помимо обновления опор в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов также выполняются работы и по замене провода на ЛЭП, производится ремонт основного электросетевого оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, расчищаются просеки воздушных линий электропередачи.