Энергетики обеспечат надежность электроснабжения более 150 частных домовладений в СНТ «Отдых»

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта проведут реконструкцию воздушной линии электропередачи. От данной линии запитаны более 150 частных домовладений, расположенных в СНТ «Отдых» городского округа Коломна.

В ходе работ в ближайший месяц специалисты компании установят четыре железобетонные опоры и смонтируют воздушную линию ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода. ЛЭП протяженностью более 500 метров запитана от комплектной трансформаторной подстанции КТП-323. Выполненные мероприятия позволят значительно повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной ВЛ. Работы планируется завершить в июле текущего года.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Коломна специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать более трех километров кабельных и воздушных линий электропередачи, а также оборудование двух подстанций.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.