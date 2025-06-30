Энергоблок №4 Ростовской АЭС досрочно включён в сеть после завершения планового ремонта с элементами модернизации

28 июня 2025 года на 1,8 суток ранее запланированного срока энергоблок №4 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР*) с элементами модернизации. 29 июня выведен на номинальный уровень мощности. Сокращение срока ремонта позволит выработать дополнительно более 40 млн кВтч электроэнергии для потребителей Юга России.

Выполнен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны, основного оборудования реактора и всех трех систем безопасности. В турбинном отделении проведен капитальный ремонт цилиндра высокого давления турбины и турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования. Модернизация в реакторном и турбинном отделении энергоблока направлена на обеспечение безопасности и надежности оборудования.

«Все запланированные работы, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, выполнены в полном объеме. Применение инструментов Производственной системы Росатом, четкое планирование работ и тесное взаимодействие с подрядными организациями, которые были привлечены к ремонту, обеспечили сокращение сроков ППР почти на двое суток и завершены до традиционных пиков потребления в нашем регионе», - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Президент России Владимир Путин в числе приоритетов назвал обеспечение внутреннего рынка доступными и качественными энергоресурсами, создание максимальной добавленной стоимости и развитие глубокой переработки нефти и газа, достижение технологического суверенитета отраслей энергетики, диверсификация поставок и наращивание экспортного потенциала.



*ППР - это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной и гарантированной выработки электроэнергии.



Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВтч.



Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет порядка 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.