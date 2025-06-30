Калининская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №1 в продленном сроке до 2044 года

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 Калининской АЭС до 28 июня 2044 года. Экспертиза безопасности подтвердила соответствие характеристик и физических параметров оборудования всем современным стандартам и требованиям в области использования атомной энергии. Это позволило обосновать дальнейшую безопасную работу первого энергоблока еще на 19 лет.



В начале 2025 года, в ходе проверки комиссия Ростехнадзора подтвердила достоверность предоставленных атомной станцией документов, необходимых для обоснования дальнейшей эксплуатации энергоблока. Комиссия проверила выполнение всех требований нормативной документации при проведении и оформлении результатов работ в дополнительном сроке эксплуатации, оценила мероприятия по модернизации и замене элементов, выработавших свой ресурс, регистрации и техническому освидетельствованию оборудования.

«Надежная работа Калининской АЭС вносит важный вклад в обеспечение энергетической безопасности центра России, существенно влияет на социально-экономическое развитие региона присутствия и стандарты жизни населения, служит дополнительным гарантом благополучия жителей», - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

С момента пуска в 1984 году энергоблок №1 Калининской АЭС выработал более 270 млрд кВт⋅ч электроэнергии. До 2044 года энергоблок дополнительно выработает порядка 150 млрд кВт·ч — такой объём сопоставим с потребностью крупного мегаполиса с населением около 13 миллионов человек в течение почти 4 лет.



Процесс модернизации энергоблоков проводится непрерывно. Энергоблок №2 Калининской АЭС имеет лицензию на эксплуатацию в продленном сроке до ноября 2038 года. Энергоблоки №3 и №4 работают в рамках проектного срока до 2034 и 2041 года соответственно, их также ожидает процедура продления эксплуатационного ресурса.



Обеспечение энергобезопасности страны - одна из основных задач АО «Концерн Росэнергоатом», которая достигается сооружением новых блоков и продлением срока эксплуатации действующих. Такой процесс сопровождается комплексным обследованием строительных конструкций, систем и компонентов действующего блока, заменой оборудования, обоснованием ресурса оборудования и строительных конструкций с обязательным подтверждением возможности безопасной эксплуатации в продленном сроке. До конца 2025 года планируется получение лицензий Ростехнадзора также для блока № 4 Ленинградской АЭС, № 2 Смоленской АЭС. Дополнительная выработка от продления сроков эксплуатации оценивается в 1335 млрд кВт∙ч. Это сопоставимо с годовым потреблением всей России.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском муниципальном округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.