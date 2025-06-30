Надежность каждому потребителю: в Оренбурге обсудили готовность к отопительному сезону

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов провели рабочую встречу.



Главными темами обсуждения стали вопросы подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему отопительному сезону, а также обеспечение защиты и надежности работы энергетической инфраструктуры.

«ПАО «Россети Волга» – наш ключевой партнер в обеспечении энергетической безопасности и развитии региона. Благодаря совместной работе мы не только осуществляем надежное энергоснабжение, но и привлекаем инвестиции, создаем новые производства, внедряем современные технологии. Это партнерство, нацеленное на будущее и благополучие каждого жителя», – выразил уверенность Евгений Солнцев.

Обсуждение текущих вопросов электросетевого комплекса показало единое понимание важности системного подхода в совместной работе.

«Подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону и обеспечение его надежной и защищенной работы – это одна из ключевых задач. Мы понимаем высокую ответственность за стабильное жизнеобеспечение региона, поэтому все наши усилия направлены на то, чтобы жители и предприятия Оренбуржья получили качественное и бесперебойное электроснабжение», – подчеркнул Александр Гаврилов.

На совещании, прошедшем в расширенном составе, также присутствовали представители профильных министерств и ведомств Оренбургской области, руководители территориальных сетевых организаций.



После встречи Генеральный директор ПАО «Россети Волга» провел осмотр энергетических объектов «Оренбургэнерго», уделив особое внимание безопасной эксплуатации ключевых подстанций города. Кроме того, Александр Гаврилов провел совещание касательно подстанции 110 кВ «Победа». Она располагается в особой экономической зоне «Оренбуржье», которая предоставляет своим резидентам особый режим ведения предпринимательской деятельности, инфраструктурную и административную поддержку. Завершение строительства подстанции запланировано на апрель 2026 года.