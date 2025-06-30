Первый вице-премьер Денис Мантуров ознакомился с перспективной техникой Росэл
Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров ознакомился с линейкой СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования в ходе рабочего визита на предприятие холдинга Росэл Госкорпорации Ростех. Устройства существенно дешевле зарубежных комплектующих и заменили американские, немецкие и французские аналоги.
Изделия создаются Специальным конструкторско-технологическим бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в Росэл). Они предназначены для коммутации сигналов до 18 ГГц, способны выдерживать многократные удары с ускорением до 50g, акустический шум до 150 дБ и работать при температуре от -60 до 85 градусов по Цельсию. С этой продукцией во время посещения СКТБ РТ ознакомился Денис Мантуров.
Новая линейка СВЧ-модулей на 40-55% дешевле зарубежных аналогов. Российские комплектующие заменили модули серий 535, 545 и 565 фирмы Dow Key Microwave Corporation (США), а также электронику фирм Radiall SA (Франция), Teledyne Technologies Incorporated (США) и Tesat-Spacecom (Германия).
В ходе визита Мантурова на предприятие генеральный директор СКТБ РТ Алексей Дымовских продемонстрировал производственные мощности, в том числе новые автоматизированные линии монтажа SMD-компонентов. Они используются в ходе изготовления источников вторичного электропитануия и электронных реле. Дымовских рассказал о перспективных проектах по созданию современных отечественных электронных компонентов на базе материалов и комплектующих изделий, произведенных в России.
«Благодаря техническому переоснащению предприятия в рамках постановления правительства № 1867 созданы новые высокотехнологичные рабочие места, запущен процесс освоения новых технологий для создания конкурентоспособной продукции. По наиболее востребованной продукции успешно проводятся мероприятия по наращиваю объема выпуска изделий. На текущий момент объем выпуска готовых изделий увеличился в 4 раза и продолжает расти», - отметил генеральный директор СКТБ РТ Алексей Дымовских.