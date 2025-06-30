Первый вице-премьер Денис Мантуров ознакомился с перспективной техникой Росэл

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров ознакомился с линейкой СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования в ходе рабочего визита на предприятие холдинга Росэл Госкорпорации Ростех. Устройства существенно дешевле зарубежных комплектующих и заменили американские, немецкие и французские аналоги.

Изделия создаются Специальным конструкторско-технологическим бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в Росэл). Они предназначены для коммутации сигналов до 18 ГГц, способны выдерживать многократные удары с ускорением до 50g, акустический шум до 150 дБ и работать при температуре от -60 до 85 градусов по Цельсию. С этой продукцией во время посещения СКТБ РТ ознакомился Денис Мантуров.

Новая линейка СВЧ-модулей на 40-55% дешевле зарубежных аналогов. Российские комплектующие заменили модули серий 535, 545 и 565 фирмы Dow Key Microwave Corporation (США), а также электронику фирм Radiall SA (Франция), Teledyne Technologies Incorporated (США) и Tesat-Spacecom (Германия).

В ходе визита Мантурова на предприятие генеральный директор СКТБ РТ Алексей Дымовских продемонстрировал производственные мощности, в том числе новые автоматизированные линии монтажа SMD-компонентов. Они используются в ходе изготовления источников вторичного электропитануия и электронных реле. Дымовских рассказал о перспективных проектах по созданию современных отечественных электронных компонентов на базе материалов и комплектующих изделий, произведенных в России.