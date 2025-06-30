Сергей Цивилев вошел в состав Совета директоров ПАО «Газпром»

На Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» избран новый состав Совета директоров компании. В его состав вошел Министр энергетики Российской Федерации Сергей Евгеньевич Цивилев.



Также в него вошли представители государственных органов, топ-менеджеры «Газпрома», ведущие эксперты энергетической и экономической отраслей.



Состав Совета директоров ПАО «Газпром»:

• Цивилев Сергей Евгеньевич – Министр энергетики Российской Федерации;

• Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ПАО «Газпром»;

• Алиханов Антон Андреевич – Министр промышленности и торговли Российской Федерации;

• Новак Александр Валентинович – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

• Патрушев Дмитрий Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

• Зубков Виктор Алексеевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа;

• Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления АО «Газпромбанк»;

• Маркелов Виталий Анатольевич – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;

• Максимцев Игорь Анатольевич – ректор СПбГЭУ;

• Мартынов Виктор Георгиевич – ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;

• Середа Михаил Леонидович – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт».

Совет директоров ПАО «Газпром» будет осуществлять свои полномочия до третьего годового собрания акционеров, что предусмотрено требованиями федерального законодательства.



Кроме того, собрание акционеров утвердило новый состав Ревизионной комиссии компании.



Сформированный профессиональный и сбалансированный состав Совета директоров подчеркивает стратегическую значимость компании для топливно-энергетического комплекса страны и будет способствовать усилению взаимодействия между государством и бизнесом в энергетической сфере.