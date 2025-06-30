Цифровая технология увеличивает степень использования пропускной способности электрической сети энергосистемы Оренбургской области

Филиал Системного оператора Оренбургское РДУ внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в контролируемом сечении «КС-5».

Применение СМЗУ в процессе управления электроэнергетическим режимом позволяет увеличить переток мощности в контролируемом сечении (совокупности ЛЭП) до 50 МВт без снижения уровня надежности электроснабжения промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунальной сферы.

Определяя допустимые перетоки активной мощности, диспетчер Оренбургского РДУ оптимизирует загрузку генерации для передачи потребителю максимального объема электроэнергии. Таким образом, максимальное использование пропускной способности электрической сети повышает надежность электроснабжения потребителей в условиях проведения ремонтной кампании на электросетевом и генерирующем оборудовании.

«Применение СМЗУ в контролируемом сечении «КС-5» позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в Восточном энергорайоне Оренбургской области и Актюбинском энергорайоне республики Казахстан. Цифровая технология обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности системообразующей межгосударственной электрической сети, а также выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы Оренбургской области», – отметил директор Оренбургского РДУ Алексей Вершинин.

Технология СМЗУ последовательно внедряется в энергосистеме Оренбургской области с 2024 года и применяется для двух контролируемых сечений. В Объединенной энергосистеме Урала эта цифровая система впервые была реализована в 2016 году. В настоящее время управление электроэнергетическими режимами с использованием СМЗУ осуществляется в 74 контролируемых сечениях энергосистем Свердловской области, Пермского края, Кировской области, Оренбургской области, Челябинской области, Республики Башкортостан, а также энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

СМЗУ – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный Системным оператором совместно с АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильным российским научно-исследовательским центром, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». СМЗУ с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.