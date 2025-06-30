В Петербурге ищут подрядчика для ремонта трамвайных путей за 658 млн рублей

Дирекция транспортного строительства Петербурга объявила конкурс на ремонт трамвайных путей в Приморском районе. Соответствующее объявление появилось на портале госзакупок. Начальная цена контракта составила 658,9 млн рублей.

Согласно параметрам, заданным заказчиком, подрядчик должен иметь опыт работ по реконструкции и содержанию автомобильной дороги. Исполнителя должны выбрать 17 июля. Ремонту подлежит участок улицы Савушкина от конечного пункта "Приморский проспект" до Туристской улицы. Его общая протяжённость составляет 3,89 км. Работы должны завершить до ноября 2027 года. Трамвайные пути также планируют отремонтировать в других частях города: департамент транспортного строительства объявил аналогичный конкурс в Петроградском и Центральном районах. Начальная цена — 486,9 млн рублей.

Ранее губернатор Александр Беглов анонсировал появление новых трамвайных маршрутов на юге Петербурга. До конца 2025 года планируется досрочно запустить первую очередь линии "Славянка", которая соединит Купчино с Шушарами. В дальнейшем маршрут продлят до будущего центра "Невская дельта". Также запланированы ещё две линии: одна обеспечит транспортную связь с "ИТМО-Хайпарком" и городом-спутником Южный, а также сократит путь из Колпино до метро "Шушары".

В середине июня подрядчики отчитались о завершении ремонта путей возле трамвайной остановки у станции метро "Озерки". Исполнители провели заливку монолитной железобетонной подушки, укладку рельс и их сварку.