«Мечел» cообщает о назначении Игоря Хафизова генеральным директором компании

ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о назначении первого заместителя генерального директора Игоря Хафизова генеральным директором компании. Данное решение было утверждено Советом директоров компании и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший ПАО «Мечел» с 2014 года, покинул компанию.

«Игорь Валерьевич Хафизов – один из самых авторитетных руководителей в горнодобывающем комплексе России, который много лет своей трудовой биографии посвятил Группе «Мечел». Полагаю, что сегодня, когда перед компанией стоят непростые задачи, его исключительный профессионализм, харизма и богатый опыт позволят принимать верные решения в поиске выхода из сложившейся кризисной ситуации в угольной отрасли. От имени коллектива и себя лично хочу поблагодарить Олега Викторовича Коржова за многолетнюю плодотворную работу. Под его руководством компания достигла значительных успехов и реализовала целый ряд крупных инвестиционных проектов. Олег Викторович – яркая личность, настоящая опора и образец профессионализма для всех коллег», – прокомментировал председатель Совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин.



Биографическая справка:

Игорь Валерьевич Хафизов



Опыт работы:



Апрель 2025 г. – июнь 2025 г. – первый заместитель генерального директора ПАО «Мечел»

2022-2023 гг. – исполнительный директор, генеральный директор ООО «Северная звезда»

2019-2021 гг. – генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг»

2017-2018 гг. – заместитель генерального директора ООО «УК Мечел-Майнинг» - директор управления по горнодобывающим активам Республики Саха (Якутия)

2009-2017 гг. – управляющий директор АО ХК «Якутуголь»

2008-2009 гг. – генеральный директор ОАО «Мечел-Майнинг»

2006-2007 гг. – управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс»

1992-2006 гг. – занимал различные должности в ОАО «Коршуновский ГОК», пройдя путь от помощника машиниста до генерального директора.



Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Окончил Уральский горный институт по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых».