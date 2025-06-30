Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи

Вопросы качества услуг связи, эффективности мер поддержки операторов, развития инфраструктуры сетей, а также борьбы с телефонными мошенниками нашли отражение в перечне поручений Председателя Правительства Михаила Мишустина по итогам отраслевой стратегической сессии.

Так, Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФАС предстоит сформировать перечень показателей качества услуг связи для пользователей и показателей качества функционирования сетей связи российского сегмента интернета. Далее эти индикаторы будут включены в перечень целевых показателей развития отрасли связи. Предложения по этому поводу должны быть представлены в Правительство к 15 декабря 2025 года.

Эффективность действующих мер поддержки должна быть проанализирована также в сегменте производства и внедрения отечественной электронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования. Эту работу поручено провести Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и «ВЭБ.РФ». По её итогам должны быть подготовлены предложения по совершенствованию существующей системы поддержки для увеличения доли отечественной электронной продукции на российском рынке. Доклад о результатах в Правительстве ожидают к 1 октября 2025 года.

Часть поручений Председателя Правительства посвящена вопросам обеспечения устойчивого доступа к услугам связи.

В частности, Минцифры совместно с уполномоченными федеральными органами власти и организациями до 3 ноября предстоит проработать возможность размещения линий и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог (если это не приведёт к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей), а также возможность учёта необходимости размещения таких объектов при проектировании, реконструкции и модернизации автомобильных и железных дорог.

До 17 ноября Минцифры, Минэнерго и ФАС вместе с операторами связи и сетевыми организациями должны провести работу, касающуюся донастройки нормативного регулирования в сфере размещения сетей электросвязи на опорах линий электропередач. Речь в том числе идёт о регламентации стандартов размещения сетей на таких объектах, об определении справедливой платы за размещение, а также установлении специальных условий размещения в малочисленных населённых пунктах.

Проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 поручено Минцифры и Минпромторгу к 1 сентября.

Минцифры и ФАС к этой же дате вместе с операторами связи должны провести оценку уровня экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 при использовании диапазонов частот 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц и потенциального спроса различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи.

В части борьбы с мошенниками Минцифры, МВД и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями при участии Банка России поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий. Также необходимо оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников. Ещё одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников.

Ещё несколько точечных поручений даны Минцифры. В частности, министерство должно к 3 ноября оценить возможность подключения не менее трёх операторов связи при строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных домов, проработать вопрос оптимизации процедуры перенесения абонентских номеров между операторами связи, а также предоставления операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков.

Стратегическая сессия по развитию отрасли связи под руководством Михаила Мишустина состоялась 26 мая.