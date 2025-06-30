«Россети Северный Кавказ» подключили к электросетям более тысячи новых потребителей в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» за пять месяцев 2025 года подключили к централизованным электрическим сетям 1063 новых потребителя. Суммарно им выдано 27,7 МВт мощности.

Один из наиболее крупных заявителей – оздоровительный комплекс «Идарей» в селении Аушигер, которому выдан 1 МВт мощности. Еще 0,8 МВт предоставлено заводу «Агронейм» по розливу воды и производству пастилы в селении Урвань.

Особое внимание энергетики уделяют подключении социально значимых учреждений. Так, с начала года специалисты обеспечили электроэнергией образовательную школу в Вольном Ауле, амбулаторию в селении Аушигер, дом культуры в селении Малка.

Всего в январе-мае текущего года в энергокомпанию поступило 1218 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью 56,1 МВт. По всем заявкам ведутся соответствующие работы.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.